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تسجيل35 وفاة جراء فيروس كورونا في نيويورك

2020-06-06

واشنطن-سانا

أعلنت السلطات الصحية الأمريكية تسجيل 35 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في نيويورك خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وصرح حاكم نيويورك أندرو كومو أن هذه تعد “أدنى حصيلة وفيات جراء الوباء منذ تفشي الجائحة في الولاية”.

واعتبر كومو أن هذه “المؤشرات الإيجابية تتيح إعادة فتح دور العبادة في الولاية بنسبة استيعاب 25 بالمئة ضمن إطار المرحلة الثانية لتخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس.

وحسب البيانات الرسمية المنشورة على موقع إدارة الصحة في الولاية سجلت في نيويورك حتى الآن أكثر من 376 ألف إصابة و 24175 وفاة جراء الفيروس.

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