بايرن يهزم ليفركوزن في الدوري الألماني

برلين-سانا

قلب بايرن ميونيخ تأخره بهدف ليفوز بنتيجة 4-2 على مستضيفه باير ليفركوزن اليوم ويواصل مسيرته بثبات نحو لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل أربع جولات من النهاية.

وسجل أهداف بايرن كل من كينغسلي كومان وليون غرويتسكا وسيرج جنابري وروبرت ليفاندوفسكي بينما أحرز هدفي ليفركوزن لوكاس ألاريو وفلوريان فيرتز.

ويتقدم بايرن بعشر نقاط على بروسيا دورتموند الذي يستضيف هيرتا برلين في وقت لاحق من اليوم.

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