إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب خمسة فلسطينيين بجروح والعشرات بحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت وابلاً كثيفاً من الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المظاهرة التي خرجت أيضاً رفضاً لإعلان سلطات الاحتلال نيتها ضم أجزاء من الضفة الغربية ما أدى إلى إصابة خمسة منهم بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد قرية كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال يومي الجمعة والسبت باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.