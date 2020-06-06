تسجيل 204 وفيات بكورونا في بريطانيا

عواصم-سانا

سجلت بريطانيا 204 حالات وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات الحكومية للسلطات الصحية البريطانية أن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 40465 حالة بينما تم تسجيل 1557 إصابة جديدة ليناهز مجموع الإصابات 285 ألفاً.

من جهتها أعلنت السلطات الصحية الروسية تسجيل 197 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة مقابل 144 في اليوم السابق إضافة إلى 8855 إصابة جديدة.

وحسب بيان أصدره مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا فإن 8708 مرضى تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي ليبلغ إجمالي المتعافين 221388 شخصاً.

وسجلت العاصمة موسكو 58 وفاة و1992 إصابة جديدة مقارنة مع 57 وفاة و1855 إصابة في اليوم السابق بينما تماثل 3073 شخصا للشفاء مقابل 2643 أمس.

عربيا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 8 اصابات جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الإصابات إلى 1320 حالة.

وفي قطر أعلنت السلطات الصحية تسجيل 1700 إصابة جديدة بالفيروس ليصبح إجمالي عدد الإصابات 67195 حالة فيما بلغت حصيلة الوفيات 51 حالة بتسجيل وفاتين جديدتين.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 10 وفيات و485 إصابة جديدة بفيروس كورونا لتبلغ الحصيلة 254 وفاة و31131 إصابة فيما بلغ إجمالي المتعافين 19282.

إلى ذلك دعا وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا مواطنيه إلى “توخي الحذر الشديد” رغم انخفاض أعداد الإصابات والوفيات في بلاده جراء الفيروس.

وقال سبيرانتسا: “ويل لمن يعتقد أن كل شيء انتهى وأننا فزنا بالمعركة ضد وباء كورونا”.

تجدر الإشارة إلى أن إيطاليا تعد واحدة من الدول الأكثر تضررا من تفشي وباء كورونا حيث سجلت 33774 حالة وفاة وبلغت حصيلة المصابين بحسب آخر البيانات الرسمية 234531 مصاباً.

وفي هولندا بدأت مزارع لتربية حيوانات المينك تنفيذ أمر حكومي بإعدام حيواناتها بعد اكتشاف فيروس الكورونا في 10 مزارع ومخاوف من أن ينقل عدد منها المرض إلى البشر.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الأغذية والسلع الهولندية فريدريك هيرمي إنه تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا في عشر مزارع تربى حيوانات المينك للحصول على فرائها مضيفة: “سيتم إخلاء وتطهير جميع المزارع التي توجد فيها إصابات”.

وكانت الحكومة الهولندية أمرت الأربعاء الماضي بالتخلص من عشرة آلاف من حيوانات المينك بعد التأكد من أن المزارع المصابة يمكن أن تصبح مستودعاً للمرض على المدى الطويل.