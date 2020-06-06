كوبا تدين الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية: انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان

هافانا-سانا

أدانت كوبا بشدة الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية ومن ضمنها ما يسمى قانون قيصر مؤكدة أنها انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة له على موقع تويتر اليوم “أدين بأشد العبارات العقوبات الأمريكية ضد سورية وتنفيذ قانون قيصر” مؤكدا أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا خطيرا وصارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان وتؤثر في إعادة إعمار البلاد بعد 9 سنوات من الحرب الإرهابية عليها وفي ظل جائحة فيروس كورونا.

من جهتها أدانت نائبة وزير الخارجية الكوبية آنا يانسي رودريغيز كاميخو خلال اتصال هاتفي مع سفير الجمهورية العربية السورية في كوبا الدكتور ادريس ميا الإجراءات القسرية الأمريكية وما يسمى قانون قيصر مجددة مواقف بلادها الداعمة لسورية في المحافل الدولية.