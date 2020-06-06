معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين يطلق مكتبة صوتية لتعويض الفاقد التعليمي

دمشق-سانا

بهدف تعويض الفاقد التعليمي لطلابه أطلق معهد التربية الخاصة لتأهيل المكفوفين بدمشق مكتبة صوتية تتضمن تسجيلات للمنهاج التدريسي لطلاب المعهد في شهادتي التعليم الأساسي والثانوي.

وتركز التسجيلات الموجودة ضمن المكتبة والتي تنشر حاليا على الصفحة الرسمية للمعهد على “الفيس بوك” على النقاط الأساسية في منهاج شهادتي التعليم الأساسي والثانوي وفق مديرة المعهد ندى أبو الشامات مبينة أن الكادر التدريسي بالمعهد وعددهم 35 مدرسا ومدرسة أعدوا المواد المسجلة بالتعاون مع مبادرة “من القلب للقلب” التطوعية وبإشراف إدارة المعهد.

وأشارت أبو الشامات إلى أن التسجيلات الصوتية راعت إيصال المعلومة وشرحها بشكل مبسط ومناسب والإجابة على تساؤلات الطلاب الواردة على صفحة “الفيس بوك” بشكل فوري من قبل المدرس المختص.

ولفتت أبو الشامات إلى أن المعهد وزع مسبقا لجميع طلابه “سيديات” تتضمن تسجيلات للمنهاج ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم في المنزل خلال فترة إيقاف الدوام في المدارس نتيجة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وتم نشر هذه التسجيلات على الصفحة الرسمية للمعهد حيث تم تجميعها فيما بعد وإطلاق المكتبة الصوتية الحالية والتي تستهدف طلاب الشهادتين بشكل أساسي ليصار إلى توسيعها لاحقا بمواد علمية وثقافية وصحية تفيد الطلاب بشكل عام.

وأوضحت أبو الشامات أن تعويض الفاقد التعليمي لطلاب الشهادتين يتم أيضا عبر مجموعات على “الواتس أب” أنشأها المدرسون للتواصل مع طلابهم والإجابة عن أي سؤال أو شرح مبينة أن الصفحة الرسمية للمعهد على الفيس بوك متاحة للجميع بحيث يمكن لأي طالب من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية سواء من داخل أو خارج المعهد الاستفادة منها والتفاعل مع المدرسين وذلك بهدف دعم الطلاب خلال فترة الاستعداد للامتحانات.

وكشفت أبو الشامات أن إطلاق المكتبة الصوتية خطوة أولى لتأسيس “منصة تعليمية” لتدريس الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية عن بعد لمختلف المناهج التعليمية.

يذكر أن المعهد يضم للعام الدراسي 2019-2020 نحو 150 طالبا من مختلف درجات الإعاقة البصرية من عمر 6 إلى 18 سنة يتلقون تعليمهم وفق منهاج وزارة التربية الذي يطبع بطريقة “برايل” كما يضم المعهد قسم تعليم مهني إلى جانب تنمية مواهب المتميزين منهم في مجالات الموسيقا والمعلوماتية.

ايناس سفان