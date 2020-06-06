بريشيا الإيطالي ينهي عقد بالوتيلي لغيابه عن التدريب

روما-سانا

أنهى نادي بريشيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عقد مهاجمه ماريو بالوتيلي لعدم عودته لتدريبات الفريق قبل استئناف مباريات البطولة المحلية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وتحدثت شبكة سكاي سبورتس عن وجود خلافات بين بالوتيلي وماسيمو تشيلينو رئيس نادي بريشيا نتيجة عدم عودة المهاجم إلى تدريبات الفريق عند تخفيف القيود الوقائية بسبب فيروس كورونا.

وأشار تقرير الشبكة إلى أن النادي عرض على بالوتيلي انفصالا بالتراضي وهو ما رفضه اللاعب ثم أرسل النادي خطابا إلى محامي اللاعب ليبلغه فيه بأنه سيتم فسخ العقد بين الطرفين.

وارتبط بالوتيلي 29 عاماً مع بريشيا بعقد مدته ثلاثة أعوام في العام الماضي بعد صعود الفريق للدوري المحلي الأول للمرة الأولى منذ 2011.