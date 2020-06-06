عشراوي تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القدس المحتلة-سانا

جددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأوضحت عشراوي في بيان لها نقلته وكالة وفا اليوم أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية إلى كيانه ليست بالجديدة وتنفيذها جار منذ السبعينيات مستغلا التواطؤ الأمريكي وعجز العالم عن لجم انتهاكاته وعدم قدرة الأمم المتحدة على محاسبته وتنفيذ قراراتها إضافة إلى استغلاله انشغال العالم بمكافحة فيروس كورونا.

وشددت عشراوي على أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله حتى نيل حقوقه المشروعة ولا سيما حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران لعام 1967.