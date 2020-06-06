تنفيذ مشروعات لزيادة الوارد المائي في مصياف وأخرى قيد التسليم بالغاب

حماة-سانا

تنفذ المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة عدة مشروعات لإيصال مياه الشرب للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة وزيادة كميات الضخ للوصول إلى استقرار الوضع المائي.

وذكر مدير عام المؤسسة المهندس مطيع عبشي في تصريح لمراسلة سانا أنه يتم العمل على زيادة كمية الوارد المائي لمنطقة مصياف من خلال تنفيذ مشروع مركزي لمصياف المدينة وهو خزان بسعة 1000 متر مكعب إضافة إلى تنفيذ خط ضخ بطول 5 كم يربط الخزان الجديد بخزانات الخدمة في المدينة وربطها مع الآبار الأربع التي تم حفرها شرقي المدينة.

وأوضح أن المؤسسة تعمل على استكمال تنفيذ مشاريع رئيسية في ريف مصياف منها مشروع استبدال شبكة مياه قرية عين شمس بقيمة 286 مليون ليرة إضافة إلى التعاقد مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية في مصياف لتنفيذ مشروع استبدال شبكة مياه الشرب في قرية الرصافة بقيمة 239 مليون ليرة.

وفيما يتعلق بمنطقة الغاب بين أن هناك مشاريع لاستبدال شبكة مياه وهي قيد التسليم في كل من تل التتن وتل الغار وتل الصياح وقريتي العبر والشجر لدعم المياه في قرى وبلدات العبر والشجر والحوائق وحورات عمورين بقيمة تتجاوز مليار ليرة.

وأشار المهندس عبشي إلى أن ورشات المؤسسة تنفذ أعمال صيانة دائمة ومستمرة لشبكات المياه الرئيسية في مختلف مناطق المحافظة مع استجابة فورية ومباشرة لشكاوى المواطنين حول وجود انكسارات أو انسدادات في الشبكة تضعف ضخ المياه أو تحد من وصولها إلى المشتركين ولا سيما في نهايات خطوط الشبكات لافتاً إلى أنه تتم مراقبة المياه وإجراء كامل التحاليل المخبرية عليها وذلك من الجولات الميدانية الدورية على مختلف المشاريع وإخضاع المياه وبشكل شهري لفحوصات للتأكد من سلامة المياه وخلوها من أي شوائب أو ملوثات ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.

سهاد حسن