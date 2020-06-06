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بتول سلمان موهبة متميزة برياضة الكاراتيه

2020-06-06

حمص-سانا

تعد لاعبة الكاراتيه بتول سلمان من المواهب الكثيرة التي تزخر بها الرياضة السورية لمستواها الفني المتميز في اللعبة ونتائجها المتقدمة في البطولات المحلية .

ففي تصريح لنشرة سانا الرياضية قالت سلمان 15 عاما “بدأت ممارسة اللعبة بعمر أربع سنوات بتشجيع من والدي لتصبح هذه الرياضة جزءا لا يتجزأ من حياتي اليومية” مؤكدة أن تدريبها متواصل لتبقى على مستوى ممتاز من اللياقة والقوة التي تحتاجها الكاراتيه”.

وأضافت سلمان.. شاركت في تسع بطولات على مستوى حمص سبع منها حصلت فيها على المركز الاول ونلت المركز الثاني في اثنتين كما شاركت في سبع بطولات على مستوى الجمهورية ونلت المركز الاول لبطولتين متتاليتين والمركز الثالث في القتال والكاتا.

وأشارت سلمان إلى أنها دعيت لخوض تجارب المنتخب في آذار من العام الحالي علما أنها حاصلة على الحزام الأسود واحد دان متمنية لطموحها أن يتحقق وتصبح لاعبة في المنتحب الوطني لتمثل سورية في البطولات العربية والدولية.

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