نادي قاسيون يفتتح مدرسة تخصصية لكرة السلة

دمشق-سانا

أعلن نادي قاسيون الرياضي عن افتتاح مدرسة تخصصية لتعليم مبادئ كرة السلة بإشراف نخبة من أفضل المدربين ذوي الخبرة باللعبة.

رئيس النادي العميد فايز الباشا أوضح في تصريح لـ سانا أن التسجيل سيبدأ من اليوم على أن تنطلق التدريبات في الثالث عشر من الشهر الجاري للأطفال بأعمار من 5 إلى 12 عاما مبينا أن المدربين الذين سيشرفون على المدرسة من أصحاب الخبرة وهم بشار فاضل وعبير بوكلي حسن ورولا الجرف.

وأكد الباشا أن القواعد العمرية هي الأساس والعمود الفقري لكل الأندية كما أنها تشكل المنبع الرئيسي للمواهب التي ترفد الفئات الأعلى وتخفف من أعباء استقدام لاعبين من أندية أخرى.

وأضاف رئيس النادي أن فريق السيدات بدأ تدريباته تحضيرا لاستئناف الدوري وهو مصمم على الظفر بأحد المراكز الثلاثة الأولى في المسابقة مشيرا إلى أن فترة توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية لتفشي فيروس كورونا لم تكن في مصلحة الفريق لأنه كان يسير في خط بياني متصاعد في البطولة لافتا في الوقت نفسه إلى أن اللاعبات كن يتدربن بشكل إفرادي في منازلهن للحفاظ على نسبة مقبولة من اللياقة البدنية.