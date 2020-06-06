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بدء تدريبات الطليعة استعدادا لدوري الرجال بكرة السلة

2020-06-06

حماة-سانا

أجرى فريق رجال الطليعة بكرة السلة تمرينه الأول أمس على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة استعدادا للمشاركة في منافسات دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي.

وأوضح عضو اللجنة المشرفة على كرة السلة بالنادي نضال عيان لمراسل سانا الرياضي أن التدريب الأول شهد مشاركة معظم لاعبي الفريق الذين سيخوضون منافسات هذا الموسم باستثناء ثلاثة لاعبين تغيبوا لأسباب مختلفة على أن يلتحقوا بصفوف الفريق خلال أيام قليلة لافتا إلى أن التدريبات الحالية ستركز على رفع لياقة اللاعبين الفنية والبدنية بعد انقطاع عن التدريبات لمدة طويلة إضافة إلى تحقيق التفاهم والانسجام بين اللاعبين.

ويشرف على تدريب فريق رجال الطليعة بكرة السلة حسام منصور ويساعده علاء مرقا.

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