تشرين يلتقي الساحل والوثبة في مواجهة الوحدة بالمرحلة 19 من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

يلتقي تشرين المتصدر مع الساحل بينما يلعب الوثبة الوصيف مع الوحدة في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم بعد غد والتي يلتقي فيها أيضا الاتحاد مع حطين والجيش مع الجزيرة والكرامة مع الشرطة والفتوة مع الطليعة والنواعير مع جبلة.

تشرين الذي فرط بنقاط ثمينة في الجولتين الماضيتين بخسارته أمام الوثبة وتعادله مع الجيش سيخوض في هذه الجولة مواجهة سهلة مع الساحل “الثاني عشر” على أرض ملعب الباسل في اللاذقية ولن يكون أمامه خيار سوى الفوز للحفاظ على الصدارة التي يتربع عليها برصيد 40 نقطة ويبتعد بفارق نقطة واحدة فقط عن الوثبة.

من جهته يدخل الوثبة هذه المرحلة وهو منتش بالفوز على المتصدر وعينه على فوز يرفع نقاطه ويبقيه في دائرة المنافسة على الصدارة من بوابة منافسه الوحدة عندما يلتقيان على ملعب تشرين بدمشق بالمقابل لم يوفر الوحدة السادس جهدا لتحقيق الفوز فهو الآخر يرغب في العودة مجددا إلى المنافسة بين فرق المقدمة.

مدرب تشرين ماهر بحري قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي باللاذقية إن المنافسة ازدادت بين فرق الدوري وبات لكل مباراة ظروفها ولن نوفر جهدا في المباريات المتبقية مشيرا إلى أن اللاعبين مصممون على تحقيق الفوز على الساحل للتعويض عن المباراة الماضية وبالتالي الحفاظ على الصدارة.

وفي مواجهة قوية يلتقي الاتحاد الخامس مع حطين الثالث على ملعب السابع من نيسان في حلب وكل منهما سيبذل ما بوسعه للخروج بنقاط المباراة ولا سيما حطين الذي يبتعد عن الوثبة بثلاث نقاط فيما يتقدم على الاتحاد بـ 4 نقاط.

مدرب حطين حسين عفش لفت إلى أن معنويات لاعبيه عالية وخصوصا بعد سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق بالمباريات الماضية مبينا أن اللقاء لن يكون سهلا لأن فريق الاتحاد من الفرق القوية على أرضه ورغم ذلك سنقدم ما بوسعنا لتحقيق الفوز المنشود.

ويلعب النواعير مع جبلة يوم الاثنين المقبل على أرض الملعب البلدي بحماة في مباراة النقاط المضاعفة بين فريقين مهددين بالهبوط.

مدرب النواعير محمود ارحيم أوضح أن المباراة مع جبلة في غاية الأهمية والفوز فيها مطلب ملح لأن الفريقين يتنافسان على الهروب من خطر الهبوط لذا فالنقاط ستكون مضاعفة وأن كان ترتيب فريقنا أفضل من منافسنا ولكننا بحاجة ماسة للنقاط الثلاث وخاصة أننا نلعب على أرضنا.

كما يلتقي في هذه المرحلة أيضا الطليعة مع الفتوة على ملعب تشرين بدمشق حيث أشار مدرب الطليعة عبد الناصر مكيس إلى أن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في المباراتين السابقتين من الدوري كما أن الخسارة على أرضنا أمام الكرامة الأسبوع الماضي شكلت صدمة كبيرة لنا لذا سنحاول التعويض في المباراة المقبلة إذا ما أردنا تحسين موقعنا على سلم الترتيب وخاصة أننا نلعب من دون ضغوط مبينا في الوقت نفسه أنه تم توجيه اللاعبين بضرورة نسيان المباراة الماضية والتركيز على اللقاء مع الفتوة لضمان تحقيق نتيجة إيجابية.

وفي مباريات أخرى يلتقي الجيش الرابع مع الجزيرة الرابع عشر والأخير بدمشق والكرامة مع الشرطة بحمص.

ويتصدر تشرين الدوري بـ 40 نقطة يليه الوثبة ثانيا بـ 39 نقطة وحطين ثالثا بـ 36 نقطة والجيش رابعا بـ 34 نقطة والاتحاد خامسا بـ 32 نقطة والوحدة سادسا بـ 30 نقطة والكرامة سابعا بـ 28 نقطة والشرطة ثامنا بـ 22 نقطة والطليعة تاسعا بـ 21 نقطة والنواعير عاشرا بـ 17 نقطة والفتوة بالمركز الحادي عشر بـ 15 نقطة والساحل في المركز الثاني عشر بـ 12نقطة وجبلة في المركز الثالث عشر بـ 9 نقاط والجزيرة في المركز الرابع عشر والأخير بـ 7 نقاط.