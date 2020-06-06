922 وفاة في الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا المستجد

واشنطن-سانا

سجلت الولايات المتحدة 922 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليصل إجمالي الوفيات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 109 آلاف وفاة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن جامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس قولها إن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى 1894000 مصاب بينما أعلن عن تعافي 491 ألف شخص.

والولايات المتحدة هي بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضررا من جراء جائحة “كوفيد19” على صعيد الإصابات والوفيات.

وبدرجات متفاوتة خففت كل الولايات الأميركية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحد من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف آذار الماضي.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفش جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب التظاهرات الحاشدة التي تسجل حاليا في أكثر من 140 مدينة أميركية احتجاجا على عنصرية الشرطة التي قتلت جورج فلويد المواطن الأمريكي من أصول أفريقية.