الجزائر تعلن تخطيها ذروة الإصابات بفيروس كورونا المستجد

الجزائر-سانا

أعلن وزير الصحة والسكان الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أن البلاد وصلت إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا في 29 من نيسان الماضي بتسجيلها 199 إصابة جديدة.

ونقلت وكالة النباء الجزائرية واج عن بوزيد قوله إن الوضع الحالي يتسم بالاستقرار النسبي وهو ما سمح ببدء رفع تدريجي للحجر غد الأحد.

وأضاف بوزيد أن الحكومة اتخذت إجراءات تسمح لبعض القطاعات بإعادة فتح أنشطتها وفقا لتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور وباء فيروس كورونا بداية من يوم الأحد المقبل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة لم تستعمل سوى 17 بالمئة من الأسرة المخصصة للإنعاش.

وكان الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر الدكتور جمال فورار أعلن أمس أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة ارتفع إلى 9935 حالة أي ما يمثل نسبة 22ر6 حالات لكل 100 ألف شخص فيما بلغ إجمالي الوفيات 690 وعدد الحالات التي تماثلت للشفاء 6453.