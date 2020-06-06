ترامب يتهم عمدة واشنطن بعدم الكفاءة بعد رفضها وجود الجيش في المدينة

واشنطن-سانا

بعد ان رفضت وجود جنود الوحدات العسكرية في المدينة لمواجهة الاحتجاجات ضد عنصرية الشرطة الأمريكية شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما غير مسبوق على عمدة واشنطن موريل باوزر متهما إياها بعدم الكفاءة والتأهيل لإدارة مدينة مهمة كواشنطن.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر إن “العمدة باوزر غير كفؤة إلى حد كبير وليست مؤهلة بأي حال من الأحوال لإدارة مدينة مهمة مثل العاصمة واشنطن ولولا تحرك الرجال والنساء العظماء في الحرس الوطني لكانت ستبدو الآن كنظيرها عمدة مينيابوليس”.

وكانت باوزر دعت أمس الأول الوحدات العسكرية القادمة من ولايات أخرى إلى الانسحاب من العاصمة قائلة: “نريد من الجنود القادمين من خارج الولاية أن يغادروا العاصمة واشنطن”.

وهدد ترامب مؤخرا بإرسال الآلاف من الجنود المدججين بالسلاح وقوات انفاذ القانون لإنهاء الاحتجاجات في العاصمة ومدن أخرى إذا لم يستطع رؤساء البلدية والحكام استعادة السيطرة على الشوارع ورفضوا استدعاء الحرس الوطني.