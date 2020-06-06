أكثر من ألف وفاة في البرازيل و625 في المكسيك جراء فيروس كورونا

ريو دي جانيرو-سانا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن وفاة أكثر من ألف حالة في عموم البلاد فيما توفي في المكسيك 625 شخصا جراء فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن الوزارة قولها إن هناك 1005 حالات وفاة جديدة إضافة إلى 30830 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل إلى 35026 حالة وحالات الإصابة المؤكدة إلى 645771 حالة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة في المكسيك تسجيل 4346 حالة إصابة جديدة إضافة إلى 625 حالة وفاة ووصل إجمالي عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 110026 وارتفع عدد الوفيات إلى 13170 حالة.