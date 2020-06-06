كورونا يودي بحياة أكثر من 397 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 397 ألف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي .

وذكر موقع “وورلد ميتر” المتتبع لضحايا الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 6826544 إصابة بينما بلغ عدد حالات الوفاة 397422 حالة وتعافى من المرض 3312914 شخصاً.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 108708 من بين 1883656 إصابة فيما أعلن تعافي 485 ألفاً وشخصين على الأقل.

وجاءت بريطانيا بعد الولايات المتحدة بين الدول الأكثر تضرراً بـ 40261 وفاة من بين 283311 إصابة تليها البرازيل مع 34021 وفاة و641941 إصابة ثم إيطاليا مع 33774 وفاة و 234531 إصابة وفرنسا 29111 وفاة و190052 إصابة.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعت من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات فهناك دول لا تجري اختبارات الكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر أو تعطي أولوية الفحص لمخالطي المصابين علاوة على ضعف إمكانات الاختبار في عدد من الدول الفقيرة.