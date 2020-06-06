العدوان السعودي يرتكب 96 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء- سانا

جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالمحافظة قوله إن “العدوان السعودي ارتكب 96 خرقاً جديداً لإطلاق النار بالحديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق طائرتي تجسس في أجواء الفازة و20 خرقاً بقصف مدفعي و74 بالأعيرة المختلفة”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.