تجدد الاحتجاجات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي

بيروت-سانا

تجددت المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بتحسين الوضع المعيشي والإسراع بمحاكمة الفاسدين في عدد من المناطق اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين نفذوا اعتصاماً أمام فرع مصرف لبنان في مدينة صيدا مطالبين بتحسين الوضع المعيشي وإيقاف الهدر العام وسط انتشار للقوى الأمنية والجيش في محيط المكان.

وفي طرابلس انطلقت مظاهرات من ساحة النور وصولاً إلى الميناء احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وارتفاع أسعار المواد الغذائية كما نفذ محتجون اعتصاما أمام سرايا النبطية الحكومي في الجنوب اللبناني ثم خرجت مظاهرة في شوارع المدينة مطالبين بمحاسبة الفاسدين وسط تدابير أمنية مشددة من قبل القوى العسكرية والأمنية.

ويشهد لبنان اعتصامات ومظاهرات احتجاجية منذ 17 تشرين الأول الماضي على خلفية ارتفاع الأسعار والمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية.