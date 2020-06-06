46 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

باريس-سانا

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم تسجيل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة الفرنسية قولها في بيان اليوم أن معدل زيادة الوفيات هو نفس معدل أمس ليصل إجمالي الوفيات إلى 29111 حالة وهو خامس أكبر عدد في العالم.

من جهتها أعلنت جنوب إفريقيا ارتفاع الإصابات بالفيروس بوتيرة سريعة مع تسجيل 3267 ألف إصابة جديدة.

وأصبح إقليم ويسترن كيب البؤرة الرئيسية للفيروس في البلاد بتسجيل زهاء ثلثي إجمالي الإصابات البالغ عددها 40792 حالة كما سجل أيضا 651 وفاة من جملة 848 بمختلف أنحاء البلاد.