SCS-NET

المركز الوطني للزلازل.. هزة أرضية بقوة 2ر5 درجات على مقياس ريختر تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا

2020-06-05

دمشق-سانا

ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 2ر5 درجات على مقياس ريختر ولاية ملاطية شرقي تركيا اليوم.

وذكر المركز الوطني للزلازل أن الهزة وقعت الساعة 06ر21 مساء بالتوقيت المحلي على عمق 7 كيلومترات وعلى مسافة 270 كيلومتراً شمال شرق مدينة حلب وشعرت بها مدن شمال العراق وعدة مدن تركية.

وكان 14 شخصاً لقوا مصرعهم وأصيب 270 آخرون جراء زلزال بلغت شدته 9ر6 درجات على مقياس ريختر ضرب شرق تركيا في 24 كانون الثاني الماضي وأدى أيضاً إلى انهيار وتضرر عشرات المباني السكنية وشعر به السكان في معظم أراضي الجمهورية العربية السورية.

انظر ايضاً

هزة أرضية بشدة 5.2 درجات تضرب وسط اليابان

طوكيو-سانا ضربت هزة أرضية شدتها 5.2 درجات على مقياس ريختر محافظة غيفو وسط اليابان اليوم …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved