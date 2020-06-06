ميسي يغيب عن تدريبات برشلونة لإصابته بتقلص عضلي

مدريد-سانا

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بتقلص عضلي طفيف في الفخذ الأيمن ما تسبب بغيابه عن آخر تدريبين لفريقه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن برشلونة قوله في بيان إن “قائد برشلونة ليونيل ميسي يعاني من تقلص عضلي طفيف في عضلات الفخذ الأيمن وقام بتدريب خاص اليوم من أجل تحاشي المخاطر قبل ثمانية أيام من استئناف الدوري المحلي”.

وأضاف البيان: “من المقرر عودته إلى تدريبات الفريق مع باقي المجموعة في الأيام المقبلة”.

وسيكون ميسي على الأرجح جاهزاً لخوض مباراة فريقه ضد مايوركا في 13 الجاري في أول لقاء رسمي له منذ توقف الدوري الإسباني منتصف آذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.