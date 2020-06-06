SCS-NET

وزارة الدفاع الأمريكية تأمر بسحب جنودها من واشنطن

2020-06-05

واشنطن-سانا

أعلن مسؤول أمريكي اليوم أن وزارة الدفاع “بنتاغون” ستعيد 900 جندي إلى قواعدهم بعد أن كانوا قد أرسلوا إلى واشنطن للتصدي للاحتجاجات المناهضة لعنصرية الشرطة الأمريكية.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأمريكي قوله في تصريح إن “وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر” مشيراً إلى أن الجنود سيعودون إلى “فورت براغ” في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.

وكان عمدة العاصمة الامريكية واشنطن مورييل بوزير أعلن أمس رفضه نشر جنود أميركيين في المدينة لمواجهة الاحتجاجات ضد العنصرية.

ورغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية تشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن احتجاجات واسعة ضد عنف وعنصرية الشرطة إثر مقتل جورج فلويد المتحدر من أصول إفريقية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.

انظر ايضاً

الولايات المتحدة الأمريكية تقلص عديد قواتها في ألمانيا

واشنطن-سانا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “بنتاغون” اليوم سحب 9500 جندي أمريكي من قواعدهم في ألمانيا …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2020, All Rights Reserved