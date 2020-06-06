وزارة الدفاع الأمريكية تأمر بسحب جنودها من واشنطن

واشنطن-سانا

أعلن مسؤول أمريكي اليوم أن وزارة الدفاع “بنتاغون” ستعيد 900 جندي إلى قواعدهم بعد أن كانوا قد أرسلوا إلى واشنطن للتصدي للاحتجاجات المناهضة لعنصرية الشرطة الأمريكية.

ونقلت رويترز عن المسؤول الأمريكي قوله في تصريح إن “وزير الدفاع مارك إسبر وقع على الأمر” مشيراً إلى أن الجنود سيعودون إلى “فورت براغ” في ولاية نورث كارولاينا وفورت درام في نيويورك.

وكان عمدة العاصمة الامريكية واشنطن مورييل بوزير أعلن أمس رفضه نشر جنود أميركيين في المدينة لمواجهة الاحتجاجات ضد العنصرية.

ورغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية تشهد المدن الأمريكية وبينها العاصمة واشنطن احتجاجات واسعة ضد عنف وعنصرية الشرطة إثر مقتل جورج فلويد المتحدر من أصول إفريقية على يد عناصر شرطة في مينيابوليس.