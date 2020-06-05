تخت شرقي يحيي كوادر مشفى الأسد الجامعي الطبية

دمشق-سانا

في أمسية صيفية سادها جو من الأمل والسكينة عزفت سيدات فرقة تخت شرقي الموسيقية معزوفاتها ببهو مشفى الأسد الجامعي ضمن الهواء الطلق كتحية شكر وعرفان للكادر الطبي الذي تحمل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا من خلال استقباله للحالات المشتبه بها وعلاج أي حالة وافدة إلى المشفى.

وعزفت الفرقة مجموعة من المقطوعات لمؤلفين سوريين أو من التراث السوري الموشحات والقدود الحلبية والطقاطيق الدمشقية.

ديمة موازيني عازفة القانون ومديرة الفرقة أوضحت لسانا أن رسالة هذه الفعالية تحمل بين طياتها المحبة والانسانية وهي تحية إجلال وإكبار للكادر الطبي السوري الذي بذل الجهود الكبيرة لمواجهة هذه الجائحة كما إنها تحية لكل من بذل جهدا في هذا المجال.

سام شوحكر مدير التمريض بالمشفى أوضح أن التحضيرات الطبية والوقائية كانت على أكمل وجه لحماية الفريق الطبي والمرضى وتقديم العلاج المناسب معبراً عن سعادته بهذه الفعالية التي أشعرتهم بالقيمة الكبيرة للجهود التي بذلوها.

تغريد سعد رئيسة ممرضات بينت أن الأيام التي مرت كانت صعبة مليئة بالتوتر النفسي تم فيها استقبال حالات عدة مشتبه بها وتم التعامل معها بحرفية وإنسانية وإخلاص مشيدة بهذه اللفتة الكريمة من فرقة تخت شرقي التي جلبت لهم السعادة والفرح بهذه التحية.

بلال أحمد ورشا محفوض