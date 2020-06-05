العجز النقدي التركي في أيار يقترب من 4ر1 مليار دولار

اسطنبول-سانا

اقترب العجز النقدي في تركيا من 4ر1 مليار دولار خلال شهر أيار الماضي.

وذكرت رويترز أن الرصيد النقدي للحكومة التركية سجل عجزا قيمته 73ر9 مليارات ليرة أي ما يعادل 4ر1 مليار دولار في أيار وأن الرصيد الأساسي الذي يستثني مدفوعات الفوائد سجل عجزاً قدره 02ر1 مليار ليرة.

ويأتي هذا العجز في وقت تشهد فيه العملة التركية تدهوراً بسبب الأوضاع السياسية والأمنية المتردية في البلاد جراء الإجراءات القمعية التي يمارسها نظام رجب طيب أردوغان بذريعة المحاولة الانقلابية في منتصف تموز 2016 فضلاً عن سوء إدارة الأزمة جراء وباء كورونا.