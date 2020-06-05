الروس يبتكرون طريقة جديدة للبحث عن حياة على المريخ

موسكو-سانا

ابتكر علماء مركز بحوث الفيزياء النووية بجامعة موسكو طريقة جديدة للبحث عن حياة على كوكب المريخ وكواكب المجموعة الشمسية الأخرى بمسح سطحها باستخدام الليزر.

ويقول ميخائيل باناسيوك مدير المركز نائب رئيس اللجنة الدولية للبحوث الفضائية في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: “ابتكرنا طريقة قياس وأداة لتحديد إمكانية عيش الأحياء المجهرية في الفضاء الكوني.. وتستند هذه الطريقة إلى إشعاع الفلورسنت المنبعث من الأجسام البيولوجية المجهرية بعد تعريضها لأشعة الليزر.. ومن خصائص الإشعاع المنبعث تحديد وجود حياة من عدمها في هذا المكان”.

وأضاف: “بمساعدة هذا الجهاز يمكننا دراسة أي موقع على بعد مئات الكيلومترات.. ولكن هذه الطريقة تسمح بتحديد وجود آثار الحياة على السطح فقط”.