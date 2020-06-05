وزارة الأوقاف تعمل على رفع الأضرار عن ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في ريف إدلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزبان مصريان: الإجراءات القسرية الغربية ضد الشعب السوري ستفشل
2020-06-05
ذبيان: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عدوان وإرهاب اقتصادي
2020-06-05
طهران: الإجراءات القسرية ضد سورية غير قانونية ويجب إلغاؤها فوراً
2020-06-05
خبيران روسيان: (قانون قيصر) ضد الشعب السوري يشبه (قانون هتلر)
2020-06-05
لبنانيان: (قانون قيصر) إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية
2020-06-05
روسيا تندد بتمديد الاتحاد الأوربي عقوباته غير الشرعية على سورية
2020-06-04
جنرال تركي متقاعد: أردوغان كان سبباً في كل التعقيدات التي تعيشها سورية
2020-06-04
محليات
القبض على خمسة من مروجي ومتعاطي المخدرات بدمشق ومصادرة 16 كغ حشيش ونصف كغ هيروئين
2020-06-05
تبدأ من منطقة الغاب… المهندس خميس يطلق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في سورية
2020-06-05
العمل على إخماد حريق نشب بأعشاب يابسة بمحاذاة طريق المتحلق الجنوبي من جهة داريا بريف دمشق
2020-06-05
إخماد 9 حرائق في مناطق عدة بدرعا
2020-06-05
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2020-06-05
وزير الأوقاف: تفعيل الدور المجتمعي لرجال الدين ولا سيما في ظل الظروف الراهنة
2020-06-04
وزارة الإدارة المحلية تسمح بفتح الأندية الرياضية مع التقيد بمتطلبات الحفاظ على الصحة العامة
2020-06-04
رياضة
تمديد عقد سباق جائزة المجر الكبرى في فورمولا 1 حتى 2027
2020-06-05
إعلان المواعيد المقترحة للمباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لنهائيات كأسي العالم وآسيا
2020-06-05
مسؤول رياضي ياباني يدعو لمراقبة تطور فيروس كورونا قبل اتخاذ القرار بشأن الأولمبياد
2020-06-05
تحديد موعدي مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا
2020-06-04
الدوري الإنكليزي يوافق على إجراء خمسة تبديلات
2020-06-04
بورتو المتصدر يتلقى هزيمة مفاجئة في عودة الدوري البرتغالي
2020-06-04
9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي
2020-06-04
اقتصاد
بدء عمليات الحصاد في ريف حمص وتقديرات بإنتاج نحو 74 ألف طن من القمح
2020-06-05
ارتفاع أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة
2020-06-05
ثقة المستهلكين البريطانيين تلامس أدنى مستوى في عقد بسبب كورونا
2020-06-05
تراجع أسعار الذهب
2020-06-05
تجربة زراعة الزعتر الخليلي بدرعا… توفير فرص عمل ومصادر دخل إضافية للمزارعين-فيديو
2020-06-05
استقرار أسعار النفط
2020-06-04
ارتفاع أسعار الذهب
2020-06-04
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الشريط الأخباري
بدء عمليات الحصاد في ريف حمص وتقديرات بإنتاج نحو 74 ألف طن من القمح
عودة عدد من المهجرين المحتجزين بمخيم الركبان في منطقة التنف بريف حمص الشرقي
تبدأ من منطقة الغاب… المهندس خميس يطلق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية في سورية
الفعاليات التجارية والصناعية بحماة تدعو إلى دعم المناطق الصناعية وإلغاء الرسوم الجمركية بشكل مؤقت عن التجار
الاحتجاجات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة تتواصل والمظاهرات تمتد إلى دول عدة
تجدد المظاهرات ضد ممارسات (قسد) المدعومة من الاحتلال الأمريكي في الشدادي بريف الحسكة
بعد انقطاع لثماني سنوات.. تشغيل أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية من دمشق إلى أرمينيا-فيديو
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي وتسقط عدداً من الصواريخ
وزارة الأوقاف تعمل على رفع الأضرار عن ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في ريف إدلب
2020-06-05
ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز
وزارة الأوقاف
2020-06-05
sally
سابق
تمديد عقد سباق جائزة المجر الكبرى في فورمولا 1 حتى 2027
انظر ايضاً
وزارة الأوقاف تعمل على رفع الأضرار عن ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في ريف إدلب