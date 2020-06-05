تمديد عقد سباق جائزة المجر الكبرى في فورمولا 1 حتى 2027

لندن-سانا

توصل منظمو جائزة المجر الكبرى اليوم إلى اتفاق لتمديد عقد السباق مع بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات لعام إضافي حتى 2027 لتعويض إقامة نسخة هذا العام بدون جمهور بسبب فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن غولت غولاي الرئيس التنفيذي لحلبة هنغارورينغ قوله إن مفاوضات جرت مع شركة ليبرتي ميديا مالكة الحقوق التجارية لفورمولا 1 بشأن تعويضات عن خسارة إيرادات التذاكر فيما ذكر موقع سباق المجر على الانترنت أنه تم التوصل إلى اتفاق لتمديد التعاقد لعام إضافي لينتهي في 2027 بدلاً من 2026.

ومن المقرر أن يكون سباق المجر هو السباق الثالث في جدول مختصر لهذا الموسم وسيقام في الـ 19 من تموز بعد سباقين متتاليين خلف أبواب مغلقة في النمسا.

ويقام سباق جائزة المجر الكبرى سنوياً منذ النسخة الأولى في 1986.