قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات (قسد) يختطفون عدداً من المدنيين بريف البصيرة شمال دير الزور

دير الزور-سانا

إمعاناً في سياساتها العدوانية في التضييق على الأهالي وترهيبهم قامت قوات الاحتلال الأمريكي مدعومة بمجموعات من “قسد” بمحاصرة المنطقة الواقعة بين قرية الصور ومدينة البصيرة بريف دير الزور الشمالي واعتقال عدد من الأهالي.

وذكرت مصادر أهلية لمراسل سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات من “قسد” أقدموا اليوم على محاصرة المنطقة الواقعة بين قرية الصور ومدينة البصيرة وداهموا منازل المدنيين فيها وقاموا بعمليات تفتيش واعتقال عدد من السكان.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعات من قوات الاحتلال الأمريكي ومجموعات “قسد” مدججة بالسلاح منعوا الأهالي من الدخول والخروج إلى منازلهم وأحيائهم تحت تهديد السلاح لحين الانتهاء من عمليات المداهمة.

ونفذت مروحيات تابعة لقوات “التحالف الأمريكي” في الثاني والعشرين من الشهر الماضي إنزالاً على قرية الشحيل بريف دير الزور الجنوبي الشرقي بعد تطويق القرية من قبل مجموعات “قسد” واختطفت شخصاً من منزله في حي الشبكة بالقرية وقادته إلى جهة مجهولة.