مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية: استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بريف الحسكة الشمالي الغربي