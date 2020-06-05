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مراسل سانا نقلاً عن مصادر أهلية: استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بانفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين التي تحتلها قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون بريف الحسكة الشمالي الغربي

2020-06-05

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