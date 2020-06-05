اشتية يطالب بجهد دولي لمنع تنفيذ مخططات الاحتلال ضم أراض من الضفة

القدس المحتلة-سانا

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية دعوة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لمنع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططاته بضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية إلى كيانه.

وقال اشتية خلال استقباله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند في رام الله اليوم وفق ما أوردت وكالة وفا “نريد الآن جهداً دولياً مضاعفاً لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس”.

وطالب اشتية في هذا السياق بالعمل على عقد مؤتمر دولي وفق المرجعيات والقرارات الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية وخاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي.