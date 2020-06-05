لندن: تقدم محدود في المفاوضات مع بروكسل حول العلاقة بعد بريكست

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا أن التقدم في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي بشأن العلاقة بينهما بعد بريكست مازال محدوداً داعية إلى تكثيف وتسريع المناقشات للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفاوض البريطاني ديفيد فروست قوله في بيان اليوم في ختام أسبوع رابع من المفاوضات التي تجري عبر الفيديو جراء كورونا: “يبقى التقدم محدوداً لكن لهجة محادثاتنا كانت إيجابية وستتواصل المفاوضات ونبقى مصممين على التوصل إلى نتيجة إيجابية”.

وأضاف “أننا على وشك بلوغ حدود ما يمكننا القيام به في إطار المحادثات عن بعد كما من الواضح أنه علينا تكثيف العمل وتسريعه من أجل تحقيق تقدم”.

وأكد فروست أن السلطات البريطانية مستعدة للعمل بشكل مكثف لرؤية ما إذا كان من الممكن التفاهم أقله على الخطوط العريضة لاتفاق متوازن يأخذ بالاعتبار رفضها الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي وتحفظاتها بشأن موضوع صيد السمك وهما المسألتان الرئيستان اللتان تثيران توتراً.

ويسعى الاتحاد الأوروبي ولندن للتوصل إلى تسوية بشأن علاقتهما بعد انفصال بريطانيا عن التكتل في الـ31 من كانون الثاني المقبل حيث تنتهي المرحلة الانتقالية التي تستمر بريطانيا خلالها في تطبيق القوانين الأوروبية في الـ31 من كانون الأول القادم ما لم تطلب بحلول نهاية الشهر الجاري تمديدها لسنة أو سنتين وهو ما تستبعده لندن حتى الآن.