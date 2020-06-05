إعلان المواعيد المقترحة للمباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لنهائيات كأسي العالم وآسيا

كوالالمبور-سانا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد التشاور مع الاتحاد الدولي للعبة اليوم المواعيد المقترحة للمباريات المتبقية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين والتي كانت مقررة سابقا خلال شهري آذار وحزيران 2020.

واعتمد الاتحاد موعد مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي الـ8 والـ13 من تشرين الأول 2020 على التوالي في حين تقام مباراتا الجولتين التاسعة والعاشرة يومي الـ12 والـ17 من تشرين الثاني.

وجاء هذا القرار من أجل استكمال مباريات الدور الثاني من التصفيات خلال شهر تشرين الثاني وانطلاق الأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اعتباراً من شهر آذار 2021 ضمن الفترات المحددة في روزنامة المباريات المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويواصل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مراقبة الوضع عن كثب من أجل ضمان صحة وسلامة جميع الفرق والحكام والجماهير وبقية أطراف اللعبة وكذلك متابعة قيود السفر والإجراءات الصحية من قبل الحكومات وسيقوم بإعلام كل الأطراف في حالة الحاجة إلى إعادة تقييم موقف برنامج المباريات حسب وضع انتشار فيروس كورونا المستجد.

محمد الخاطر