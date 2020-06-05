وزارة الأوقاف تعمل على رفع الأضرار عن ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز في ريف إدلب

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حزبان مصريان: الإجراءات القسرية الغربية ضد الشعب السوري ستفشل
2020-06-05
ذبيان: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عدوان وإرهاب اقتصادي
2020-06-05
طهران: الإجراءات القسرية ضد سورية غير قانونية ويجب إلغاؤها فوراً
2020-06-05
خبيران روسيان: (قانون قيصر) ضد الشعب السوري يشبه (قانون هتلر)
2020-06-05
لبنانيان: (قانون قيصر) إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية
2020-06-05
روسيا تندد بتمديد الاتحاد الأوربي عقوباته غير الشرعية على سورية
2020-06-04
جنرال تركي متقاعد: أردوغان كان سبباً في كل التعقيدات التي تعيشها سورية
2020-06-04
محليات
العمل على إخماد حريق نشب بأعشاب يابسة بمحاذاة طريق المتحلق الجنوبي من جهة داريا بريف دمشق
2020-06-05
إخماد 9 حرائق في مناطق عدة بدرعا
2020-06-05
الحرارة حول معدلاتها والجو صحو بشكل عام
2020-06-05
وزير الأوقاف: تفعيل الدور المجتمعي لرجال الدين ولا سيما في ظل الظروف الراهنة
2020-06-04
وزارة الإدارة المحلية تسمح بفتح الأندية الرياضية مع التقيد بمتطلبات الحفاظ على الصحة العامة
2020-06-04
الاطلاع على عدد من المشاريع الخدمية في حماة
2020-06-04
القبض على شبكات لتزوير الشهادات الجامعية والعملة في اللاذقية
2020-06-04
رياضة
مسؤول رياضي ياباني يدعو لمراقبة تطور فيروس كورونا قبل اتخاذ القرار بشأن الأولمبياد
2020-06-05
تحديد موعدي مباراتي نصف نهائي كأس إيطاليا
2020-06-04
الدوري الإنكليزي يوافق على إجراء خمسة تبديلات
2020-06-04
بورتو المتصدر يتلقى هزيمة مفاجئة في عودة الدوري البرتغالي
2020-06-04
9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنكليزي
2020-06-04
فرانكفورت يفوز على فيردر بريمن بثلاثية في البوندسليغا
2020-06-03
الوثبة يفوز على تشرين في قمة مباريات المرحلة 18 من الدوري الممتاز لكرة القدم
2020-06-03
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب
2020-06-05
تجربة زراعة الزعتر الخليلي بدرعا… توفير فرص عمل ومصادر دخل إضافية للمزارعين-فيديو
2020-06-05
استقرار أسعار النفط
2020-06-04
ارتفاع أسعار الذهب
2020-06-04
نائبان تركيان: نظام أردوغان يكذب في إحصاءاته الاقتصادية.. ومعدلات التضخم الحقيقية تفوق المعلنة رسمياً
2020-06-04
ارتفاع العجز التجاري الأمريكي في نيسان
2020-06-04
تزويد السورية للحبوب في الحسكة بـ500 ألف كيس لزوم تسويق القمح
2020-06-04
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2020-06-05
ضريح الخليفة عمر بن عبد العزيز
2020-06-05
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