طيران العدوان السعودي يشن غارات على محافظة الجوف اليمنية

صنعاء-سانا

واصل طيران العدوان السعودي اليوم شن غاراته على محافظة الجوف شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء ملحقاً أضراراً بممتلكات المدنيين.

وأوضح مصدر عسكري يمني لموقع المسيرة نت أن طيران العدوان شن 9 غارات على مناطق متفرقة بمديرية الحزم منها 5 غارات على معسكر اللبنات بالمديرية.

وكان طيران العدوان شن أمس 10 غارات على مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب المجاورة للجوف.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمنيين منذ الـ26 من آذار عام 2015 مخلفاً عشرات آلاف الضحايا المدنيين إضافة إلى تدمير البنية التحتية ولا سيما الصحية منها ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.