ديمبسي: تهديد ترامب باستخدام الجيش ضد المحتجين مقلق وخطير

واشنطن-سانا

انتقد رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق للجيش الأمريكي مارتن ديمبسي أسلوب تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الاحتجاجات المناهضة لعنصرية الشرطة الأمريكية في أنحاء الولايات المتحدة وتهديده باستخدام الجيش لقمعها لينضم بذلك إلى العديد من نظرائه من المسؤولين العسكريين السابقين والحاليين في هذه الخطوة.

وأكد ديمبسي في مقابلة مع إذاعة (إن بي آر) أن “فكرة استدعاء الجيش للسيطرة وقمع ما هو في الغالب احتجاجات سلمية باعتبار أنه قد يأتي بطريقة يهدئ بها هذا الوضع تشكل فكرة خطيرة ومقلقة للغاية” مشدداً على أن أي تدخل للجيش يجب أن يكون محصوراً بالنزاعات والحروب الخارجية.

ولم يكن ديمبسي المسؤول العسكري الوحيد الذي وجه انتقادات حادة لمحاولات ترامب قمع المحتجين بالقوة فقد شن وزير الدفاع الأمريكي السابق جيم ماتيس هجوماً غير مسبوق عليه متهما إياه بالسعي إلى تقسيم الولايات المتحدة كما أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أمس الأول عن معارضته اللجوء إلى قانون يسمح بنشر الجيش في المدن الأمريكية بهدف التصدي للحركة الاحتجاجية واسعة النطاق.