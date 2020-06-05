عون: أول خطوة لإنقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد

بيروت-سانا

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن أول خطوة لإنقاذ لبنان تكون بمكافحة الفساد عبر نص القوانين والتشريعات التي تسهل ملاحقة الفاسدين.

وجدد عون خلال استقباله اليوم وفد الهيئة اللبنانية للإنقاذ الذي سلمه مشروعاً وطنياً للإنقاذ بهدف الخروج من الأزمتين الاقتصادية والمالية الراهنتين دعوته إلى الإسراع في اعتماد الاقتصاد المنتج بدل الريعي لدعم العملة الوطنية لأنه لا يمكن دعمها بالديون بل بالإنتاج وبتشجيع الزراعة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبدعم الشباب للعمل في كل الحقول.

وأشار عون إلى أن ما يعانيه لبنان اليوم هو بسبب تراكمات قديمة معتبراً أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد أسهمت في زيادة الأزمة الاقتصادية والمعيشية.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي مظاهرات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين.