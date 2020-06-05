الصحة العالمية: لا نهاية لوباء كورونا قبل اختفاء الفيروس من العالم

جنيف-سانا

أكدت منظمة الصحة العالمية أن وباء فيروس كورونا المستجد لن ينتهي قبل اختفاء الفيروس من العالم مشيرةً إلى أن بعض الدول تشهد زيادات طفيفة في حالات الإصابة بكورونا مع تخفيف إجراءات العزل العام.

ونقلت رويترز عن المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس قولها في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة بجنيف “الوباء لم ينته بعد ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجوداً بأي مكان في العالم” داعية في هذا الإطار الناس للاستمرار بالتقيد بالإجراءات اللازمة لحماية أنفسهم من الفيروس.

وأضافت هاريس فيما يتعلق باتجاهات تصاعدية طفيفة نرى في دول بجميع أنحاء العالم أنه عند تخفيف إجراءات العزل العام وتدابير التباعد المكاني يفسر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى.