ذبيان: الإجراءات القسرية المفروضة على سورية عدوان وإرهاب اقتصادي

بيروت-سانا

أكد رئيس تيار صرخة وطن في لبنان جهاد ذبيان أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي يفرضها الغرب على سورية تمثل عدواناً وإرهاباً اقتصادياً.

وأوضح ذبيان في بيان اليوم أن ما يسمى “قانون قيصر” هو أحد أوجه الإرهاب الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على سورية والشعب السوري بلقمة عيشه على غرار العقوبات التي فرضت على العراق وشعبه داعياً إلى كسر هذا الحصار الاقتصادي الذي تريد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العنصرية فرضه على سورية وعلى دول المنطقة التي ترتبط بعلاقات معها.

من جهة أخرى أشار ذبيان إلى وجود محاولات من بعض القوى اللبنانية للتحريض على المقاومة حيث باتت تتخذ طابعاً جديداً مع سعيها لتجيير الشارع لصالح أجندتها السياسية.