العمل على إخماد حريق نشب بأعشاب يابسة بمحاذاة طريق المتحلق الجنوبي من جهة داريا بريف دمشق

دمشق-سانا

نشب حريق ظهر اليوم وامتد على مساحة من الأعشاب اليابسة بمحاذاة طريق المتحلق الجنوبي من جهة داريا بريف دمشق وتعمل عناصر فوج إطفاء دمشق وريفها حاليا على إخماده.

وأوضح مدير الإطفاء بوزارة الإدارة المحلية والبيئة العميد سعود الرميلة في تصريح لـ سانا أن الحريق نشب في منطقة تحتوي أعشابا يابسة ما أدى إلى اتساع رقعة الحريق وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان.

وأشار الرميلة إلى أن آليات الإطفاء موجودة حاليا في المكان ويعمل عناصر من فوج إطفاء دمشق وريفها على إخماد الحريق والسيطرة عليه مبينا عدم حدوث أي أضرار مادية جراء ذلك.