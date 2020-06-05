إيران تسجل 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدد المتعافين يبلغ نحو 130 ألفاً

عواصم-سانا

سجلت إيران 2886 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي الإصابات إلى 167153.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور إنه تم كذلك تسجيل 63 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8134 في حين تماثل للشفاء أكثر من 129741 حالة.

وفي إندونيسيا أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 703 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات إلى 29521 بينما سجلت 49 وفاة جديدة بالمرض ليرتفع العدد إلى 1770.

وفي ماليزيا سجلت وزارة الصحة 19 إصابة جديدة ووفاة واحدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 8266 والوفيات إلى 116.

بدورها سجلت سنغافورة 261 إصابة جديدة بالفيروس في أقل زيادة يومية في نحو شهرين ليرتفع العدد الإجمالي إلى 37183.

وفي دول عربية أعلنت سلطنة عمان عن تسجيل 770 إصابة جديدة ليصل العدد الكلي إلى 15068 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 72 وحالات الشفاء 3451 حالة.

وفي اليمن تم تسجيل 34 إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 453 حالة إضافة إلى تسجيل خمس وفيات لتتخطى الوفيات عتبة المئة.

وفي قطر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات جديدة بالفيروس ليبلغ إجمالي الوفيات 49 بينما سجلت 1754 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 65495 بينما أعلن المغرب عن 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 8030 حالة.

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