بعد انقطاع لثماني سنوات.. تشغيل أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية من دمشق إلى أرمينيا

دمشق-سانا

بعد انقطاع دام ثماني سنوات حطت أول رحلة للسورية للطيران في مطار يريفان الدولي قادمة من مطار دمشق الدولي.

وقالت وزارة النقل في بيان لها تلقت سانا نسخة منه: “تم تشغيل أول رحلة طيران للخطوط الجوية السورية “ايه 320″ من دمشق إلى أرمينيا الليلة الماضية بعد انقطاع دام ثماني سنوات وعلى متنها 150 راكبا وانطلقت من مطار دمشق الدولي باتجاه مطار يريفان”.

وأوضحت الوزارة أنه سيعقب هذه الرحلة برنامج تشغيل منتظم عند استئناف الحركة الجوية وإعادة فتح المطارات مشيرة إلى أن مطار حلب سيكون محطة مهمة في الرحلات الجوية بين البلدين الصديقين.