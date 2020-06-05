القوات العراقية تدمر أوكاراً للإرهابيين في محافظة صلاح الدين

بغداد-سانا

دمرت القوات العراقية أوكاراً عدة للإرهابيين خلال عملية أمنية غرب قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قيادة الحشد الشعبي العراقي قولها في بيان اليوم إن “قوة مشتركة من اللواء 35 مديرية أمن الحشد واستخبارات قضاء بيجي نفذت اليوم عملية أمنية على طريق السحل ومنطقة الـ 600 غرب قضاء بيجي أسفرت عن تدمير عدد من الأوكار كان إرهابيو “داعش” يستخدمونها مقراً لتنفيذ هجمات تستهدف المحافظة” مشيراً إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمواد اللوجستية.

وكانت القوات العراقية المشتركة دمرت أول أمس عدة أوكار لإرهابيي تنظيم “داعش” جنوب كركوك شمال العاصمة بغداد.

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