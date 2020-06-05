لبنانيان: (قانون قيصر) إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية

بيروت-سانا

أكد الخبير العسكري الاستراتيجي اللبناني العميد أمين حطيط أن ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي هو “إرهاب اقتصادي وجريمة ضد الإنسانية” ترتكب بحق الشعب السوري وشعوب المنطقة.

وقال حطيط في تصريح لمراسل سانا في بيروت: “على المنظمات والجهات المعنية بحقوق الإنسان والأمن والسلام الدوليين مواجهة هذا الإجراء الجائر وعدم ترك مواجهته مقتصرة على سورية” مشيراً إلى أن واشنطن ترمي من وراء ذلك للضغط على سورية وحلفائها وعرقلة عملية إعادة الاعمار بعد فشل مخططاتها في هذا البلد.

وفي تصريح مماثل أكد الدكتور يحيى غدار الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة في لبنان وقوف التجمع وأحرار الأمة والعالم صفاً واحداً إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات العدوانية الأمريكية.

وقال غدار إن “الإجراءات القسرية العدوانية الأمريكية أحادية الجانب المفروضة على سورية وآخرها ما يسمى قانون قيصر لن تؤثر في سورية ومحور المقاومة وخاصة بعد تحقيق الانتصارات التاريخية على التنظيمات الإرهابية”.

وجدد غدار التأكيد على أن حلفاء سورية وأصدقاءها والشعوب الحرة والوطنيين الشرفاء من أبناء الأمة سيواصلون الوقوف إلى جانبها ودعمها ومحور المقاومة في مواجهة الإجراءات الجائرة.

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