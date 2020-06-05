الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة للنظام التركي بمحيط مدينة بني وليد

طرابلس-سانا

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم إسقاط طائرة مسيرة جديدة تابعة للنظام التركي في محيط مدينة بني وليد الواقعة شمال غرب البلاد.

ونقلت بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية عن مصدر في الجيش قوله إن “منصات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت قصف موقع للقوات المسلحة الليبية”.

وكان الجيش الليبي أسقط خلال الأشهر الأخيرة العديد من الطائرات المسيرة التابعة للنظام التركي والتي حاولت استهداف مواقعه العسكرية في البلاد.

ويواصل النظام التركي مخططاته الهادفة لتكريس تدخلاته في ليبيا عبر إرسال قواته ومرتزقته الإرهابيين إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة لتحقيق أوهامه بإحياء العثمانية البائدة.

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