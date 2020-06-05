أكثر من 183 ألف إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا

عواصم-سانا

تخطا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا الـ 183 ألفا بعد تسجيل البلاد 394 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وافادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا بأنه تم أيضا تسجيل 26 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي إلى 8613 حالة.

وفي تايلاند تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بالفيروس دون الإبلاغ عن وفيات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3102 بينها 58 وفاة.

بدورها أعلنت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي الصينية عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بفيروس كورونا أمس مشيرة إلى أنه تم إخراج 28 حالة من الحجر الصحي مع بقاء 217 أخرى لم تظهر عليها أي أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وفي جنوب أفريقيا أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3267 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية وهي أعلى زيادة يومية منذ تفشي الفيروس في أوائل آذار الماضي ليرتفع الإجمالي إلى 40792 حالة بينما تم تسجيل 56 وفاة أخرى ليرتفع العدد الكلي إلى 848 حالة.

كما سجلت تركيا 988 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 167410 بينما تم تسجيل 21 وفاة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4630.

وفي سياق متصل أعلن نادي سيارا البرازيلي الرياضي إصابة 17 شخصا في النادي بينهم 9 لاعبين بفيروس كورونا بعد إجراء اختبارات على 148 شخصا في النادي بما في ذلك اللاعبون والمدربون والموظفون.

وفي إطار الإجراءات أعلنت الحكومة السويدية عزمها رفع القيود عن السفر الداخلي اعتبارا من الـ 13 من حزيران مع التزام الحذر وسط انخفاض عدد مرضى كورونا في المستشفيات بينما قامت المناطق بتوسيع نطاق اختبار الكشف عن الفيروس.

وذكرت وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين أن “الحكومة والسلطات ستراقبان آثار زيادة حركة السفر”.

وسجلت السويد حتى الآن 41883 إصابة مؤكدة و4562 حالة وفاة.