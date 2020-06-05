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تويتر يحذف شريط فيديو لترامب لتبريره عنف الشرطة ضد المحتجين

2020-06-05

واشنطن-سانا

حذفت إدارة موقع التواصل الاجتماعي تويتر شريط فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول في سياقه تبرير العنف والقمع اللذين فرضتهما الشرطة الأمريكية ضد المحتجين على جريمة قتل الشرطة المواطن الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد في مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وفي خطوة جديدة في المواجهة المعلنة بين ترامب والموقع أكدت إدارة الموقع أنه “تم حذف شريط الفيديو المنشور في الثالث من الشهر الجاري رداً على رسالة من صاحب حقوق النشر”.

وحاول ترامب في شريط الفيديو ومدته أربع دقائق تبرير العنف الذي تمارسه الشرطة الأمريكية ضد المحتجين بزعم مكافحة أعمال الشغب والسطو.

وكان موقع تويتر ندد في التاسع والعشرين من الشهر الماضي بالأمر الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنزع الحماية عن مواقع التواصل الاجتماعي واصفاً إياه بأنه “نهج رجعي ومسيس ومناقض” لقوانين حريات الصحافة والتعبير.

وأشارت إدارة تويتر في وقت سابق إلى ما نشره ترامب عن أعمال الشغب في مينيابوليس كمادة تنتهك الحظر المفروض على تبرير العنف.

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