عشراوي تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بوقف جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها.

وأشارت عشراوي في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن الاحتلال يواصل جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري والفصل العنصري واستباحة الدم والأرض والمقومات والموارد والمقدسات الفلسطينية بدعم مطلق من الإدارة الأمريكية في تحد واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت عشراوي على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله في وجه الاحتلال ومخططاته التهويدية حتى استعادة كامل حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس وحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.