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مسؤول رياضي ياباني يدعو لمراقبة تطور فيروس كورونا قبل اتخاذ القرار بشأن الأولمبياد

2020-06-05

طوكيو-سانا

قال عضو اللجنة التنفيذية لأولمبياد طوكيو 2020 توشياكي إندو إن المنظمين بحاجة لمراقبة وضع فيروس كورونا حتى الربيع المقبل لاتخاذ القرار بشأن إمكانية إقامة الألعاب المؤجلة إلى العام 2021.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية كيودو عن المسؤول الأولمبي قوله إن قرار موعد إقامة الالعاب الأولمبية يحتاج للتاكد من التخلص من الوباء.

وكانت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو قالت أمس إن “المنظمين يتطلعون لإقامة بطولة بسيطة” دون أن توضح المزيد من التفاصيل.

واتخذت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في آذار الماضي قرارا بتأجيل الأولمبياد لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا واستبعاد تأجيل البطولة لما بعد عام 2021.

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